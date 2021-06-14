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Заболеваемость COVID в Москве в сутки прервала рост впервые с 5 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 6 590 случаев COVID-19, следует из информации оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне было зафиксировано 7 704 новых инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась в российской столице на 1 114 случаев или примерно на 14%.

14 июня стало первым с 5 июня днем, когда в Москве заболеваемость COVID-19 не росла, а снизилась.

Скончались за сутки в Москве 72 пациента с коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 привел к смерти 20 979 столичных жителей.

Выздоровели и выписались от COVID-19 за сутки 2 815 горожан. Всего заболевание смогли победить 1 млн 096 553 москвичей.

За все время пандемии в Москве COVID-19 перенесли 1 млн 241 307 человек.

Накануне сообщалось о смерти 69 человек и выздоровлении 3 038 пациентов.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря прошлого года.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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