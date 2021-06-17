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Бизнесмен предложил обязать прививаться от COVID всех москвичей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Москве необходимы более серьезные меры по вакцинации жителей города, нужно обязать прививаться от коронавируса всех москвичей, считает генеральный директор ООО "Zaмания", член столичного совета предпринимателей Павел Ковшаров.

"На заседании экспертного совета при департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы (...) мы предложили ряд мер, которые могут снизить риски распространения вируса и не закрывать бизнес полностью. Например, (...) необходимость более серьезных мер по вакцинации всех граждан, а не только сотрудников бизнеса", - сказал Ковшаров "Интерфаксу".

Он добавил, что также бизнес предложил властям Москвы разработать так называемые карточки здоровья, которые будут выдавать при вакцинации против COVID-19, достаточном уровне антител к вирусу или отрицательном тесте на его наличие.

Такие карточки "позволят путешествовать и посещать общественные места без рисков для здоровья".

Кроме того, отметил Ковшаров, в числе предложенных мер - вакцинация мигрантов и запуск "серьезной медийной программы" в поддержку прививок.

Еще один член совета - президент некоммерческого партнерства "Национальное фитнес-сообщество" Елена Силина рассказала, что структура в настоящее время разрабатывает стратегии по продвижению прививок против COVID-19 в различных отраслях. Также идет запуск программ поощрения для привитых граждан.

"Предприниматели совета (...) запускают программы поощрения вакцинации сотрудников и москвичей, пользующихся рядом отраслевых услуг", - сказала Силина.

Она выразила уверенность, что совет предпринимателей совместно с московскими властями будет "оперативно решать важные вопросы в сложившихся условиях ограничений".

Совет предпринимателей Москвы был создан в марте 2020 года, в нем действует 21 рабочая группа по различным отраслям. В эти группы выходят 128 предпринимателей.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева предписала привить в столице 60% работающих людей. Аналогичное решение по обязательной вакцинации затем приняли ряд регионов РФ.

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