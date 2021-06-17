Источники сообщили об отсутствии планов по введению локдауна в Москве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Планов по введению локдауна в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом нет, сообщили "Интерфаксу" несколько источников во властных структурах.

"Планов по введению локдауна нет", - сказал "Интерфаксу" источник в российском правительстве.

Второй источник, близкий к мэрии, подтвердил отсутствие планов на введение локдауна, добавив, что в ближайшее время будет решаться вопрос о продлении или прекращении нерабочих дней в столице, о которых мэр Москвы Сергей Собянин объявил в субботу, 12 июня, а также о продлении или снятии введенных ограничений.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Москвы могут ввести локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Накануне мэр Москвы заявил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться драматически. По данным оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, в июне заболеваемость COVID-19 в столице вернулась к значениям начала января 2021 года, а затем декабря 2020 года. В свою очередь заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что рост госпитализаций больных с СОVID-19 за неделю составил более 70%.

12 июня мэр Москвы из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня. Кроме того, было принято решение о временном запрете ресторанам, барам и кафе обслуживать посетителей в ночное время - с 20:00 до 06:00. Также до 19 июня приостановлена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. При посещении парков посетителям запрещено пользоваться детскими площадками и другими объектами инфраструктуры. Работодателям рекомендовано перевести на удаленный формат работы не менее 30% сотрудников.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в столице, которое распространяется на ряд отраслей, включая такси. То же самое требование распространяется и на Московскую область.