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Собянин спрогнозировал рекордное число госпитализаций с COVID на этой неделе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Число госпитализированных на этой неделе с коронавирусом в Москве станет наибольшим за все время распространения инфекции, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Эта неделя покажет максимальную госпитализацию за все время пандемии", - сказал Собянин на совещании у президента РФ.

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Он отметил, что за "последние две недели ситуация с COVID приобрела взрывной характер". "За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости - это 53 тыс.", - сказал Собянин.

Собянин также отметил, что в столице вторые сутки подряд фиксируют максимумы смертности от COVID-19. Также мэр отметил, что 77% из числа заболевших - горожане работоспособного возраста, это самая большая доля за все время пандемии.

За последние 24 часа в Москве выявили 6 534 случая COVID-19. Погибли 88 пациентов.

Хроника коронавируса. Июнь.

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