МИД Украины посоветовал украинцам пока не ездить в РФ из-за индийского штамма

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка "индийского" коронавируса.

"В связи со стремительным распространением нового, агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", с целью защиты здоровья населения Украины и обеспечения контроля за эпидемической ситуацией в нашем государстве, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка указанного вида COVID-19: Индию, Великобританию, Португалию, Российскую Федерацию, до полной стабилизации эпидемической ситуации", - сообщает МИД Украины на своем сайте в среду.

Отмечается, что гражданам, которые сейчас находятся на территории указанных стран, рекомендуется четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции представителей компетентных органов страны пребывания, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания, а также быть готовыми к дополнительному карантину после прибытия на Украину.

В РФ за сутки умерли за 548 пациентов, это максимум с февраля. Накануне во вторник было зафиксировано 546 смертей. Общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 130 895.

За последнюю неделю смертность от коронавирусной инфекции в России возросла на 21,3%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В России под наблюдением врачей с коронавирусом или подозрением на него в настоящее время находится 519 тыс. пациентов, из них 390 тыс. отслеживают на дому, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В Москве вторые сутки подряд фиксируют максимумы смертности от COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что 77% из числа заболевших - горожане работоспособного возраста, это самая большая доля за все время пандемии.

За последние сутки в Москве выявили 6 534 случая COVID-19. Погибли 88 пациентов.