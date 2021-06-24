Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:55Заразились
на 24.06В России 5 388 695+20 182В мире 179 595 551+437 256

Плановую госпитализацию в Москве не ограничат для перенесших COVID менее полугода назад

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - У граждан, переболевших коронавирусом менее 6 месяцев назад, не проверяется наличие антител при плановой госпитализации, сообщила пресс-служба московского департамента здравоохранения.

"Гражданам, которые переболели COVID, рекомендовано сделать прививку через полгода после выздоровления. Поэтому при плановой госпитализации пациентов, у которых был подтвержден факт заболевания коронавирусом в течение последних 6 месяцев, не проверяется наличие вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если такой пациент получит отказ от госпитализации и предоставит факты, подтверждающие некорректные действия врачей, департамент проведет тщательный разбор ситуации.

18 июня департамент здравоохранения столицы объявил, что плановой госпитализации будут подлежать только граждане, имеющие антитела к коронавирусу. Исключением будет только наличие медицинских противопоказаний к прививке, которые определит врач стационара перед госпитализацией.

Новые правила оказания плановой медицинской помощи в больницах не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи.

Экстренная помощь будет оказываться всем гражданам.

Также в департаменте уточнили, что экстренная помощь будет оказываться и пациентам с подтвержденным коронавирусом. Их будут размещать в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах.

Депздрав также уточнил, что ограничение на плановую медпомощь для людей без антител к коронавирусу будет действовать около месяца. Однако в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе оно может быть продлено, отметили в ведомстве.

Хроника коронавируса. Июнь.

17
В Непале началась вторая фаза вакцинации против COVID-19 для пожилых граждан22 июня. Дезинфекция пляжа "Приморский" в городе Сочи.21 июня. Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир.20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующий возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
В Непале началась вторая фаза вакцинации против COVID-19 для пожилых граждан
Хроника 09 января 2020 года – 24 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Жара в Москве отступит ко вторнику

Жара в Москве отступит ко вторнику

Москва третий день подряд бьет температурные рекорды

Собянина призвали разрешить кормить туристов в кафе без QR-кодов

Пандемия коронавируса

Рестораны Москвы смогут работать без масок и перчаток при 100% привитых сотрудников

Пандемия коронавируса

В Москве третий день подряд фиксируется рекордное число смертей от COVID

Летние веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля

Дети смогут посещать кафе и рестораны в Москве без QR-кода

Дети смогут посещать кафе и рестораны в Москве без QR-кода

Курьеров добавили в список подлежащих обязательной вакцинации в Москве

Курьеров добавили в список подлежащих обязательной вакцинации в Москве

Обязательная вакцинация касается также самозанятых и работающих удаленно москвичей

Обязательная вакцинация касается также самозанятых и работающих удаленно москвичей
Пандемия коронавируса

Работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');