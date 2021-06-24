Плановую госпитализацию в Москве не ограничат для перенесших COVID менее полугода назад

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - У граждан, переболевших коронавирусом менее 6 месяцев назад, не проверяется наличие антител при плановой госпитализации, сообщила пресс-служба московского департамента здравоохранения.

"Гражданам, которые переболели COVID, рекомендовано сделать прививку через полгода после выздоровления. Поэтому при плановой госпитализации пациентов, у которых был подтвержден факт заболевания коронавирусом в течение последних 6 месяцев, не проверяется наличие вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если такой пациент получит отказ от госпитализации и предоставит факты, подтверждающие некорректные действия врачей, департамент проведет тщательный разбор ситуации.

18 июня департамент здравоохранения столицы объявил, что плановой госпитализации будут подлежать только граждане, имеющие антитела к коронавирусу. Исключением будет только наличие медицинских противопоказаний к прививке, которые определит врач стационара перед госпитализацией.

Новые правила оказания плановой медицинской помощи в больницах не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи.

Экстренная помощь будет оказываться всем гражданам.

Также в департаменте уточнили, что экстренная помощь будет оказываться и пациентам с подтвержденным коронавирусом. Их будут размещать в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах.

Депздрав также уточнил, что ограничение на плановую медпомощь для людей без антител к коронавирусу будет действовать около месяца. Однако в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе оно может быть продлено, отметили в ведомстве.