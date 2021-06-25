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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:54Заразились
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В поликлиниках Москвы открыли 19 новых пунктов COVID-вакцинации

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Московские власти продлили время работы всех пунктов вакцинации от COVID до 22:00 и открыли 19 новых, таким образом их общее количество достигло 119, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Как мы обещали ранее, уже начали свою работу 19 дополнительных центров вакцинации, где принимают людей старше 18 лет. Там будут работать по две бригады вакцинации. Теперь на базе городских поликлиник работают 119 центров. Мы также продлили часы их работы - теперь сделать прививку от COVID-19 можно с 08:00 до 22:00, а не до 20:00, как было ранее ", - сказала она.

Заммэра отметила, что решение было принято на фоне существенно возросшего спроса на вакцинацию. При этом пункты вакцинации во взрослых поликлиниках были открыты уже в максимально возможном числе зданий, в связи с чем сеть и была расширена за счет детских поликлиник.

Она добавила, что график работы детских поликлиник останется прежним, и открытие пунктов вакцинации не должно повлиять на их работу.

Во всех новых центрах вакцинации предприняты необходимые меры эпидемиологической безопасности. Потоки желающих привиться и родителей с детьми разделены.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус Анастасия Ракова

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