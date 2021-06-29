Три человека пострадали из-за грозы в Москве

Фото: АГН "Москва"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - По предварительным данным, из-за сильного ветра в Москве в понедельник пострадали три человека, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Упавшими ветками и деревьями травмированы женщины 20 и 75 лет, а также 60-летний мужчина", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, пострадавшие получили мелкие травмы и ушибы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

В метеобюро столицы агентству сообщили, что за сутки в Москве выпало около 60 мм осадков, или 80% месячной нормы июля. По данным синоптиков, порывы ветра в городе местами достигали 20 м/с и более.

Ливень в столице в понедельник затопил дороги, нарушил движение трамваев, автобусов, электробусов и поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД, а также привел к сбоям в метро.

Из-за затопления станции метро "Ясенево" более чем на час прерывалось движение поездов Калужско-Рижской линии на участке "Теплый Стан" - "Коньково" в обе стороны.

Гроза почти на четыре часа парализовала движение на открытом участке Филевской линии "Кунцевская" - "Киевская" в оба направления.

Источник "Интерфакса" в транспортном комплексе столицы в свою очередь сообщил, что из-за затопления проезжей части, упавших и наклонившихся деревьев прерывалось или было затруднено движение по почти 60 маршрутам автобусов и трамваев.

В мэрии заявили, что в грозу все системы жизнеобеспечения Москвы работали в штатном режиме, аварийных отключений допущено не было.