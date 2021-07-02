Число проверок COVID-free кафе в Москве увеличат на следующей неделе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы на следующей неделе увеличат количество проверок кафе, ресторанов и баров, перешедших на работу в формате COVID-free, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Проверки частично проводятся, более активно мы начнем на следующей неделе", - сказал он, отвечая на вопрос о проведении проверок за соблюдением заведениями общепита формата работы COVID-free.

Он напомнил, что заявки на работу в формате COVID-free подали более 7 тысяч предприятий, при этом "сколько реально работает (в таком формате) - пока тяжело сказать".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время - с 23:00 до 06:00, будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу мэра, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.