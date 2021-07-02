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COVID-free рестораны в Москве за первую неделю потеряли до 90% выручки

COVID-free рестораны в Москве за первую неделю потеряли до 90% выручки
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Падение выручки и посещаемости в столичных ресторанах из-за введения COVID-free зон по итогам первых 5 дней работы составило от 40% до 90%, десятки ресторанов приняли решение закрыться, сообщили "Интерфаксу" представители отрасли.

С 28 июня заведения общепита в Москве, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, должны были перейти на систему работы по QR-кодам, которые выдаются тем, кто перенес COVID-19, прошел вакцинацию или имеет отрицательный результат теста на коронавирус. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Те заведения, которые не выполнят эти требования, смогут работать только навынос или доставку.

Падение выручки

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"Ситуация совершенно не радостная, потому что людей с QR-кодами ходит очень мало. Москва говорит, что выдано 2,5 млн кодов, но очень много из них выдано людям пенсионного возраста, которые не ходят в рестораны (...) кроме того, сказать, что остальные ходят, мы тоже не можем. Вот эти 2,5 млн – они в рестораны не ходят, из них ходит какая-то незначительная часть", - сказал "Интерфаксу" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в свою очередь в разговоре с агентством сообщил, что выручка и посещаемость ресторанов и кафе, у которых нет летних площадок и которые были ориентированы на офисные центры, из которых часть людей отправлена на "удаленку", сократилась до 90%. "Эти рестораны провалились очень серьезно, у них сейчас не более 10% от оборотов, который был. Это катастрофа", - сказал Бухаров.

В свою очередь владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона 1") Алексей Васильчук заявил "Интерфаксу", что по итогам первой рабочей недели выручка и посещаемость сократилась "у ресторанов, у которых есть летние веранды на 40-50%, чем они работали, а те рестораны, которые работали без веранд – до 90% и трафик и выручка".

Меньше сократилась выручка у ресторанов и кафе, у которых есть летние веранды. Как отмечают представители отрасли, ситуация в них "более-менее нормальная". Те рестораны, у которых нет веранд, по словам представителей отрасли, стоят пустыми.

Закрытие ресторанов и доставка

Как сообщил Миронов, из-за введенных ограничений ресторанам приходится принимать решение о закрытии.

"Все рестораны перешли на COVID-free, ведь не оставили выбора. Либо ты должен закрыться и работать навынос, либо перейти. По сути все, кто работает перешли на COVID-free, но рестораны закрываются ежедневно (...) закрылось несколько десятков, потому что они не могут работать в этом режиме. И они продолжат закрываться", - подчеркнул он.

О возможном закрытии ресторанов сообщил и Васильчук. По его словам, рестораны сети в ближайшие дни будут анализировать ситуацию с выручкой и посещаемостью и принимать решение о дальнейшей работе.

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В свою очередь Бухаров сообщил агентству, что пока сложно говорить о возможном закрытии ресторанов, потому что по итогам 5 дней работы в новом режиме принимать окончательное решение нельзя.

При этом рестораторы отметили, что наименьшее падение выручки, и даже ее рост, отмечается у ресторанов, которые работают на доставку.

Как уточнил Миронов, из-за введенных ограничений "неплохо живут рестораны, у которых (в меню) пицца, суши и бургеры". "Они работают на доставку, у них мы фиксируем прибавку выручки, они стали зарабатывать больше за счет доставки. А рестораны, которые не специализируются на пицце, бургерах и суши, им очень сложно", - сказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы.

Проблемы с арендой

Как рассказали агентству представители отрасли, одной из главных проблем для ресторанов и кафе Москвы стали вопросы, связанные с арендой помещений. Из-за падения выручки заведениям общепита сложно оплачивать аренду, а арендодатели не хотят идти им на встречу. Более того, многие из них, по словам рестораторов, "ведут себя очень непорядочно", отказываясь обсуждать с владельцами заведений общепита дальнейший формат работы.

Хроника 09 января 2020 года – 02 июля 2021 годаПандемия коронавируса
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