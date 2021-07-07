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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
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Голикова заявила о необходимости сохранить COVID-ограничения в Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Реализацию введенных в Москве ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции нужно продолжить, заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

"Некоторое снижение (заболеваемости COVID-19 - ИФ) мы видим только в Москве, и здесь я должна отметить, что это стало возможно благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, фактически в разы, темпам вакцинации населения, и мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами российского правительства.

Вице-премьер добавила, что в 82 субъектах РФ в данный момент отмечается рост заболеваемости COVID-19, "некоторое снижение наметилось" в Кировской области, а в Крыму отсутствуют как "значимая динамика" заболеваемости, так и "существенный прирост" заболевших.

По словам Голиковой, за прошедшую неделю в России зарегистрировано 162,4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, прирост заболеваемости замедлился с 25,2% до 17% по сравнению с предыдущей неделей.

Хроника 09 января 2020 года – 07 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус Москва Владимир Путин

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