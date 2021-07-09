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В Москве задержали приезжих за изготовление фейковых справок о медотводе от прививки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Москве задержали подозреваемых в изготовлении и сбыте справок о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ходе проверочной закупки оперативники на Профсоюзной улице задержали женщину, сбывавшую поддельные медицинские справки о противопоказаниях к прививкам от COVID-19, говорится в сообщении.

Там отметили, что женщина работала в службе доставки, а конверты с документами получила от неизвестного. "Ею было реализовано два документа, их максимальная стоимость оценена в 4 тысячи рублей", - добавили в пресс-службе.

В дальнейшем оперативники задержали двоих приезжих, подозреваемых в изготовлении поддельных справок с использованием готовых бланков с печатями.

В ходе обысков в квартирах фигурантов изъята компьютерная техника, а также 20 бланков с оттисками штампов медицинских учреждений Москвы, говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщина-курьер проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

Москва МВД Коронавирус

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