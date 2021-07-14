Москвичам посоветовали не настраиваться на суровую зиму

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Жаркое лето, установившееся в Москве, не обещает суровой зимы, как и теплая зима не обещает прохладное лето, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Опасаться не стоит, что (после летней жары) нас ждет какая-то суперсильная арктическая зима. Скорее, наоборот. Даже те прогнозы, которые у нас уже имеются на предстоящую зиму, говорят о том, что она будет теплее нормы, относительно снежная, - сказал он. - Настоящие, более заметные морозы придут в столичный регион в феврале. Декабрь и январь будут скорее напоминать европейскую зиму, будут теплее нормы на 2-3 градуса, но это не значит, что какие-то дни не будут более холодными".

Пока же в столичном регионе продолжается аномальная жара, легкого снижения температуры синоптики ждут не раньше начала следующей недели.