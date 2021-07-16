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Жара сохранится в Москве на выходные

Жара сохранится в Москве на выходные
Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Воздух в Москве в предстоящие выходные прогреется до 32 градусов, сообщает МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17-18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30...32°С", - говорится на сайте ведомства в пятницу.

В МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить головные уборы и пить больше воды.

Как сообщалось ранее, "оранжевый" уровень погодной опасности продлен в Москве до субботы.

Аномальная жара в Москве

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