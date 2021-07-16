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На Москву вновь надвигается гроза

На Москву вновь надвигается гроза
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - На Москву надвигается гроза, ливневый дождь и шквалистый ветер.

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"С 13 часов с сохранением до конца суток 16 июля местами в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении главка МЧС Москвы.

В ведомстве предупреждают автомобилистов о необходимости снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также парковать машины вдали от деревьев.

Ранее сообщалось, что воздух в Москве в предстоящие выходные прогреется до 32 градусов.

Суперливень в Москве

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