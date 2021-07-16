Заммэра Москвы Бирюков призвал готовиться разгулу стихии в ближайшие дни

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - По прогнозам меторологов, в Москве с пятницы и до ближайшего вторника возможны ливни, грозы и ветер со скоростью до 20 метров в секунду при порывах, заявил заммэра города Петр Бирюков. Его цитирует телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

"Сегодня и до вторника в столице при сохранении жаркой погоды ожидаются локальные ливни, грозы, местами град, порывы ветра до 20 м/с", - сказал он и добавил, что в понедельник в отдельных районах города может выпасть до половины месячной нормы осадков июля.

Поэтому, по его словам, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Для координации их работы создан оперативный штаб.

В городе круглосуточно дежурят 1500 аварийных бригад инженерных компаний и префектур, они готовы быстро выехать по сигналам об обрывах проводов, падении деревьев и других инцидентов, отметил заммэра.

Там, где возможны подтопления, уже разместили спецтехнику и организовали дежурство аварийных бригад "Мосводостока". Службы заранее проверяют систему водоотведения и очищают решетки и стоки ливневой канализации. Уже приняты меры по защите зданий, транспорта и строек от порывов ветраа.

Под особым контролем нааходятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

Бирюков призвал людей не выходить из дома без особой необходимости, когда погода ухудшится. Он также напомнил, что не следует укрываться или парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, а автомобилистам напомнил о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сейчас власти рассылают людям CMC о том, что погода может испортиться. Также эта информация транслируется на городских видеоэкранах. Кроме того, сотрудники МЧС патрулируют зоны отдыха и парки и предупреждают отдыхающих, что скоро могут начаться дожди, грозы и град.