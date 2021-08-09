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Павильоны "Здоровая Москва" вернулись к обычной работе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Павильоны "Здоровая Москва" в парках с 9 августа возобновляют работу в обычном режиме, но в них по-прежнему можно будет привиться от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что с 21 июня эти павильоны перепрофилировали в пункты вакцинации в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, теперь они возвращаются к профилактическим обследованиям всех желающих. По словам мэра, в городе осталось достаточно мощностей "для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей".

Медики в павильонах будут делать особый акцент на выявлении и профилактике осложнений после COVID-19, сообщил Собянин и напомнил о рекомендациях переболевшим пройти определенные обследования и тесты.

Мэр также сообщил, что в парки вернулись "Спортивные выходные" - бесплатные занятия по йоге, уличной гимнастике, dance mix и другие тренировки, которые проходят возле 15 павильонов по субботам и воскресеньям.

Хроника коронавируса. Август.

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Москва Сергей Собянин коронавирус Здоровая Москва

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