Суточная заболеваемость COVID-19 выросла в Москве более чем на 50%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Около 1,9 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это превышает предыдущий показатель более чем на 50%, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за последние 24 часа в Москве зафиксировали 1 864 пациента с COVID-19. Накануне сообщалось о выявлении 1 229 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость в городе выросла на 635 случаев, или почти на 52%.

Заболеваемость COVID-19 в Москве растет вторые сутки подряд. До этого наблюдалось снижение показателя - вплоть до мартовских значений.

За сутки коронавирус привел к смерти 51 москвича. С начала пандемии в городе скончалось 27 543 человека.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 1 686 жителей столицы. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 450 330 человек.

Накануне сообщалось о 47 погибших и 1 936 выздоровевших от COVID-19 в Москве.

Общее число зафиксированных в столице случаев COVID-19 на 2 сентября составляет 1 570 631.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

30 августа Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.