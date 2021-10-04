В Москве закроют пункт вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы решили закрыть пункт вакцинации от коронавируса в Гостином дворе и возобновить там культурные мероприятия, ближайший пункт вакцинации снова откроется в ГУМе, сообщили чиновники.

Пункт вакцинации с большой пропускной способностью открыли в Гостином дворе летом 2020 года, закрыв пункт в ГУМе, где начали образовываться длинные очереди на вакцинацию и в сравнительно небольших помещениях стали возникать скопления людей.

"Летом, когда в кратчайшие сроки нужно было привить максимальное число людей, мы задействовали все возможные ресурсы, включая павильоны "Здоровая Москва" и крупнейший центр вакцинации в Гостином Дворе. Сейчас - другое время, которое требует иных решений, - объяснила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - На сегодняшний день у нас нет потребности в таких огромных площадях. Но массовая вакцинация продолжается, поэтому с сегодняшнего дня возобновляет работу пункт вакцинации в ГУМе".

В универмаге, по ее словам, выделят новые помещения для вакцинации, будет улучшена логистика и обеспечен комфорт. Пропускная способность прививочного пункта в ГУМе будет увеличена до 5 тысяч человек в день. Гостиный двор мог принять до 6 тысяч человек в сутки.

В Гостином дворе снова будут проходить выставки, презентации и другие культурные события, сообщила пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Там добавили, что пункт в ГУМе будет работать ежедневно с 10 утра до 21 часа. Там пожилые москвичи смогут получить подарочный набор "С заботой о здоровье", в который входят витамины, маски, таблетница, тонометр и прибор для измерения пульса, косметика по уходу за кожей.