Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве закроют пункт вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы решили закрыть пункт вакцинации от коронавируса в Гостином дворе и возобновить там культурные мероприятия, ближайший пункт вакцинации снова откроется в ГУМе, сообщили чиновники.

Пункт вакцинации с большой пропускной способностью открыли в Гостином дворе летом 2020 года, закрыв пункт в ГУМе, где начали образовываться длинные очереди на вакцинацию и в сравнительно небольших помещениях стали возникать скопления людей.

"Летом, когда в кратчайшие сроки нужно было привить максимальное число людей, мы задействовали все возможные ресурсы, включая павильоны "Здоровая Москва" и крупнейший центр вакцинации в Гостином Дворе. Сейчас - другое время, которое требует иных решений, - объяснила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - На сегодняшний день у нас нет потребности в таких огромных площадях. Но массовая вакцинация продолжается, поэтому с сегодняшнего дня возобновляет работу пункт вакцинации в ГУМе".

В универмаге, по ее словам, выделят новые помещения для вакцинации, будет улучшена логистика и обеспечен комфорт. Пропускная способность прививочного пункта в ГУМе будет увеличена до 5 тысяч человек в день. Гостиный двор мог принять до 6 тысяч человек в сутки.

В Гостином дворе снова будут проходить выставки, презентации и другие культурные события, сообщила пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Там добавили, что пункт в ГУМе будет работать ежедневно с 10 утра до 21 часа. Там пожилые москвичи смогут получить подарочный набор "С заботой о здоровье", в который входят витамины, маски, таблетница, тонометр и прибор для измерения пульса, косметика по уходу за кожей.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

20
США, Индия и Бразилия входят в число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-1929 сентября. Подготовка к открытию океанариума в Куала-Лумпуре после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.28 сентября. Противники вакцинации вышли на митинги в Нью-Йорке.27 сентября. ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19. Планируется, что исследования будут проходить в Китае и других странах. 23 сентября. Планы Таиланда по открытию для иностранных туристов отложены из-за того, что пять провинций отстают от вакцинации против COVID-19.20 сентября. В Мельбурне рабочие строительной отрасли протестуют против ограничений COVID-19.17 сентября. В Индонезии открылись кинотеатры.16 сентября. На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США.13 сентября. В Германии началась общегосударственная неделя вакцинации от COVID-19. На фото: витрина парикмахерской во Франкфурте.9 сентября. В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж.8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
США, Индия и Бразилия входят в число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 04 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус ГУМ Гостиный двор Анастасия Ракова

Новости по теме

Новости

ФСБ ликвидировала ячейку "Хизб ут-Тахрир" в Москве и Подмосковье

Уголовное дело возбудили в связи с крушением вертолета в Подмосковье

В Москве предупредили о звонках мошенников с предложением привязать QR-код к соцкартам

Техгруппа общественного штаба не нашла нарушений в системе ДЭГ Москвы

Техгруппа общественного штаба не нашла нарушений в системе ДЭГ Москвы
Пандемия коронавируса

Мэрия Москвы наладит систему для отслеживания контактов COVID-пациентов

Синоптики пообещали, что солнце вернется в столичный регион в выходные

Синоптики пообещали, что солнце вернется в столичный регион в выходные

Отец старшеклассницы задержан за стрельбу из "травмата" в московской школе

Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по "санитарному делу"

Аномально высокое атмосферное давление держится в Москве второй день подряд

Аномально высокое атмосферное давление держится в Москве второй день подряд
Пандемия коронавируса

С октября москвичам с ОРВИ придется сдавать тест на антиген к COVID-19

С октября москвичам с ОРВИ придется сдавать тест на антиген к COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });