Столичные пункты вакцинации загружены только наполовину

Самым популярным оказался пункт в ГУМе

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Москве достаточно возможностей, чтобы обеспечить вакцинацию от коронавируса, работающие прививочные пункты могут обслужить в два раза больше москвичей, чем сейчас приходит, сообщила телеканалу "Россия 24" заммэра Анастасия Ракова.

По ее словам, самым популярным в городе стал пункт вакцинации в ГУМе, "ежедневно там вакцинируется 1000 человек", однако его пропускная способность в разы превышает нынешнюю потребность. Всего в городе больше 300 пунктов вакцинации.

"Несмотря на то, что у нас увеличилось количество обращений по сравнению с сентябрем, мощности есть, и мы готовы обслужить в два раза больше москвичей, чем приходит к нам сейчас", - отметила заммэра.

В столице пенсионеры получают за прививку подарочные наборы, а недавно власти разрешили брать вместо подарка 10 тысяч рублей. Кроме того, среди привившихся периодически проводят розыгрыши квартир.

12 ноября официальный ресурс "Стопкоронавирус.рф" сообщал, что на тот момент коллективный иммунитет в Москве достиг 65,5%, обе дозы вакцины получили более 5,45 млн человек.