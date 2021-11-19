Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Столичные пункты вакцинации загружены только наполовину

Самым популярным оказался пункт в ГУМе

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Москве достаточно возможностей, чтобы обеспечить вакцинацию от коронавируса, работающие прививочные пункты могут обслужить в два раза больше москвичей, чем сейчас приходит, сообщила телеканалу "Россия 24" заммэра Анастасия Ракова.

По ее словам, самым популярным в городе стал пункт вакцинации в ГУМе, "ежедневно там вакцинируется 1000 человек", однако его пропускная способность в разы превышает нынешнюю потребность. Всего в городе больше 300 пунктов вакцинации.

"Несмотря на то, что у нас увеличилось количество обращений по сравнению с сентябрем, мощности есть, и мы готовы обслужить в два раза больше москвичей, чем приходит к нам сейчас", - отметила заммэра.

В столице пенсионеры получают за прививку подарочные наборы, а недавно власти разрешили брать вместо подарка 10 тысяч рублей. Кроме того, среди привившихся периодически проводят розыгрыши квартир.

12 ноября официальный ресурс "Стопкоронавирус.рф" сообщал, что на тот момент коллективный иммунитет в Москве достиг 65,5%, обе дозы вакцины получили более 5,45 млн человек.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

16
Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-1917 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 19 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Анастасия Ракова коронавирус ГУМ

Новости по теме

Новости

Telegram оштрафован в РФ еще на 3 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

Telegram оштрафован в РФ еще на 3 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

В Москве вора в законе Джабуа приговорили к 9,5 годам колонии

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на 37%

Суд признал законным экспресс-тестирование московских школьников на COVID-19

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что Москва демонстрирует максимальное снижение заболеваемости COVID

Попова заявила, что Москва демонстрирует максимальное снижение заболеваемости COVID

Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках по реновации

Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в субботу

"Муз-ТВ" оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду гомосексуализма среди детей

"Муз-ТВ" оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду гомосексуализма среди детей

Дизельное топливо резко подорожало на заправках Москвы

Дизельное топливо резко подорожало на заправках Москвы

Коммунисты и эсеры в Мосгордуме назвали QR-коды "сегрегацией"

Коммунисты и эсеры в Мосгордуме назвали QR-коды "сегрегацией"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });