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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Подмосковье не будут сжигать порубочные остатки до 8 ноября

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Комитет лесного хозяйства Московской области на время нерабочих дней, которые в регионе продлятся по 7 ноября, решил отказаться от сжигания порубочных остатков, даже если погода будет для этого подходящей. Об этом ссообщила пресс-служба комитета.

С вечера 1 ноября, когда в столичный регион пришел туман, жители отдельных районов города и Подмосковья стали жаловаться на сильный запах гари. Туман в Москве продержался до середины дня вторника.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия, что часто бывает при антициклональной погоде.

На 14:00 3 ноября в Москве максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находились ниже предельно допустимых значений, сообщил городской департамент природопользования через сайт мэрии. Там заверили, что "порог запаха сероводорода и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не был превышен".

"3 ноября 2021 года метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосферу", - пообещали в департаменте.

Туман накрыл Москву

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Москва Московская область Гидрометцентр Роман Вильфанд

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