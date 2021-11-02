В Подмосковье не будут сжигать порубочные остатки до 8 ноября

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Комитет лесного хозяйства Московской области на время нерабочих дней, которые в регионе продлятся по 7 ноября, решил отказаться от сжигания порубочных остатков, даже если погода будет для этого подходящей. Об этом ссообщила пресс-служба комитета.

С вечера 1 ноября, когда в столичный регион пришел туман, жители отдельных районов города и Подмосковья стали жаловаться на сильный запах гари. Туман в Москве продержался до середины дня вторника.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия, что часто бывает при антициклональной погоде.

На 14:00 3 ноября в Москве максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находились ниже предельно допустимых значений, сообщил городской департамент природопользования через сайт мэрии. Там заверили, что "порог запаха сероводорода и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не был превышен".

"3 ноября 2021 года метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосферу", - пообещали в департаменте.