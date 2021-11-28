Суточное число заболевших COVID-19 в Москве снижается второй день подряд

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 3 086 случаев заболевания коронавирусом, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 3 430 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 344 случаев, или на 10%.

За сутки коронавирус привел к смерти 95 человек. Общее число скончавшихся достигло 34 012. Смертность достигла показателей конца июля.

Выздоровели за сутки 4 138 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 764 835 человек.

Накануне сообщалось о 5 116 выписанных и 96 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 29 ноября составляет 1 млн 940 495.