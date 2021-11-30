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Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за штормового ветра в Москве

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Погода в Москве становится опасной, городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"По последнему прогнозу предполагаются порывы (ветра - ИФ) до 25 м/с. Это очень много и представляет реальную опасность для жизни. Берегите себя", - написал Собянин в социальной сети "ВКонтакте".

По словам мэра, помимо штормового ветра, в городе прогнозируют дождь и снег, гололед.

Ранее в метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что к 6:00 вторника в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков, которая насчитывает 58 мм. Утром в Москве были побиты сразу два рекорда дня - температуры и атмосферного давления. Днем в столице ожидается снег, местами его прирост составит до 2 см, также прогнозируются переходы температуры воздуха через 0°С, что может привести к образованию гололедицы.

Согласно шкале Бофорта, ветер силой 24,5-28,4 м/с оценивается как "сильный шторм". При нем возможны "значительные разрушения строений", ветер может вырывать деревья с корнем.

Ранее сообщалось, что порывами ветра на пересечении улиц Льва Толстого и Зубовской в центре Москвы утром во вторник были сорваны строительные леса. Никто не пострадал.

Сергей Собянин Москва

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