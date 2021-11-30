Московский зоопарк закрылся из-за штормового предупреждения

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Московский зоопарк 30 ноября предупредил, что закрылся для посетителей из-за ветреной погоды. Решение о возобновлении работы зоопарк примет по погодным условиям.

Аналогичное сообщение появилось в соцсетях парка Горького.

"В данный момент ВДНХ работает в штатном режиме: и музеи, и каток, и другие объекты", - сказал "Интерфаксу" руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков. Он добавил, что решение об ограничении на вход на ВДНХ примут в зависимости от дальнейшего изменения погодных условий.

Ранее в Москве Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности до 21:00 вторника из-за усиления ветра до 20-25 м/с. Городские службы и лично мэр Сергей Собянин попросили москвичей по возможности не выходить на улицу.

С вечера понедельника в столичном регионе резко упало давление, усилился ветер, ночью шел дождь, падали деревья и шаткие конструкции. Днем в городе обещали потепление до плюс 6 градусов, к ночи на среду - похолодание до минус пяти.