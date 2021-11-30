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Московский зоопарк закрылся из-за штормового предупреждения

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Московский зоопарк 30 ноября предупредил, что закрылся для посетителей из-за ветреной погоды. Решение о возобновлении работы зоопарк примет по погодным условиям.

Аналогичное сообщение появилось в соцсетях парка Горького.

"В данный момент ВДНХ работает в штатном режиме: и музеи, и каток, и другие объекты", - сказал "Интерфаксу" руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков. Он добавил, что решение об ограничении на вход на ВДНХ примут в зависимости от дальнейшего изменения погодных условий.

Ранее в Москве Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности до 21:00 вторника из-за усиления ветра до 20-25 м/с. Городские службы и лично мэр Сергей Собянин попросили москвичей по возможности не выходить на улицу.

С вечера понедельника в столичном регионе резко упало давление, усилился ветер, ночью шел дождь, падали деревья и шаткие конструкции. Днем в городе обещали потепление до плюс 6 градусов, к ночи на среду - похолодание до минус пяти.

За ночь прирост осадков в Москве составил 11 мм, это около 19% месячной нормы осадков для ноября. "Метеоновости" также сообщили, что на 7 утра вторника метеостанция на ВДНХ зафиксировала рекордную температуру +7,5 градуса, а атмосферное давление упало до рекордных 712,5 мм ртутного столба. Речь идет о рекордах для 30 ноября.

Москва Московский зоопарк Гидрометцентр Сергей Собянин

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