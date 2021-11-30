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Штормовой ветер повалил в Москве почти 60 деревьев

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - По состоянию на 12:00 вторника, сильным ветром в столице повалено 59 деревьев, есть поврежденные автомобили, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что непогода с порывами ветра до 20-25 метров в секунду сохранится до конца суток.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил журналистам, что городские службы работают в усиленном режиме

"В работах (по ликвидации последствий штормового ветра - ИФ) задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники", - сказал Бирюков.

"Просим горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице. Находясь на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - добавил заммэра.

В Москве дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока".

Данных о пострадавших из-за штормового ветра в столице не поступало.

Москва Петр Бирюков

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