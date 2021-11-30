МЧС приводит в готовность дополнительные силы в Московском регионе из-за непогоды

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели приводят в готовность дополнительные силы и средства в связи с непогодой в Московском регионе, сообщила во вторник пресс-служба МЧС РФ.

"В связи прохождением циклона на территории Московского региона в готовность приведена аэромобильная группировка Центра спасательных операций особого риска "Лидер" и Ногинского спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.

В составе группировки 70 сотрудников МЧС и 10 единиц высокопроходимой техники. "Спасатели готовы оказать помощь населению в районах с наиболее сложной метеорологической обстановкой. Масштабная работа проведена столичным управлением МЧС в рамках информирования населения о неблагоприятных погодных явлениях", - сообщает ведомство.

Спасатели проинформировали москвичей о приближающейся непогоде непосредственно в общественных местах - в городских парках и зонах отдыха мобильные установки громкоговорящего оповещения сообщали отдыхающим об усилении ветра и предупреждали о возможных угрозах в связи со скоростью ожидаемых порывов.

Спасатели МЧС Москвы рекомендуют провести ближайшие часы дома или в любых капитальных строениях.

Ранее во вторник в столичном департаменте транспорта призвали жителей города не выходить из дома в связи со сложными погодными условиями без крайней необходимости.