Трем клубам в Москве грозит временное закрытие из-за нарушений COVID-мер

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Московские клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики COVID-19, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Иван Гжеляк.

Как он рассказал журналистам в субботу, при входе в эти заведения зафиксированы большие скопления людей, посетителями были нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.

Гжеляк добавил, что администрации клубов вызовут в ОАТИ.

За нарушения COVID-норм предусмотрен штраф в размере 300 тыс. руб. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, то эта сумма вырастет до 1 млн руб. Также работу заведений могут приостановить на 90 суток.

Ранее в субботу оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве за последние сутки выявили 3 356 случаев заболевания COVID-19. Скончались за сутки в столице 93 человека с коронавирусом. Выздоровели от заболевания за это время 3 718 человек.