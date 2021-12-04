Суточная заболеваемость COVID в Москве третий день превышает 3 тыс. случаев

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 3 356 случаев заболевания COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о 3 304 пациентов с коронавирусом. Таким образом, показатель заболеваемости третьи сутки превышает 3 тыс.

Скончались за сутки в Москве 93 человека с коронавирусом. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 34 576.

Выздоровели от заболевания за последние сутки 3 718 человек. Общее число выздоровевших от COVID-19 в Москве достигло 1 млн 787 034 человек.

Накануне сообщалось о смерти 95 и выздоровлении 3 600 пациентов с COVID-19 в Москве.

Общее число выявленных в столице случаев COVID-19 по состоянию на 4 декабря составляет 1 млн 959 939.