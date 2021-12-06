Почти 700 тыс. человек ревакцинировались от COVID-19 в Москве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 680 тыс. человек в Москве повторно вакцинировались от коронавируса, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

"За прошедший год в Москве вакцинировались уже более 5,7 миллионов человек и свыше 680 тысяч - прошли повторную вакцинацию. Еще раз призываю всех, особенно людей из группы риска, позаботиться о своем здоровье и сделать прививку", - сообщила заммэра Анастасия Ракова.

По ее словам, всего в столице 1,4 млн пожилых людей старше 60 лет сделали хотя бы один компонент вакцины от коронавируса.

"Одна из приоритетных задач для Москвы - это вакцинация пожилых людей, поэтому в организованном порядке была полностью проведена вакцинация в домах престарелых, включая весь персонал этих учреждений. На сегодняшний день в таких учреждениях прошли первичную и вторичную вакцинацию более 98% допущенных к вакцинации", - сообщила Ракова.

Заммэра столицы по вопросам социального развития отметила, что год назад Москва стала первым городов в мире, где начали бесплатную вакцинацию от COVID-19. "Это сыграло значимую роль в борьбе с пандемией. На протяжении этого времени мы делали все, чтобы каждый желающий смог защититься от COVID-19 и пройти вакцинацию быстро, удобно и безопасно", - отметила она.

"Выездные бригады продолжают работу в самых популярных у москвичей местах, врачи поликлиник ежедневно без перерывов и выходных принимают на первичную или повторную вакцинацию по предварительной записи", - сказала Ракова.

Она напомнила, что в настоящее время в столице развернуто 100 прививочных пунктов на базе городских поликлиник для прохождения вакцинации от коронавируса. "Записаться на вакцинацию в них житель Москвы может тем способом, который ему наиболее удобен - в интернете, через мобильные приложения, позвонив по телефону или воспользовавшись инфоматом в поликлинике", - отметила заммэра.