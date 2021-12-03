Проценко заявил о необходимости вакцинировать от COVID не менее 80% москвичей

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российской столице нужно привить от COVID-19 не менее 80% жителей, но этому мешает сдержанное отношение общества к вакцинации, заявил главный внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии департамента здравоохранения Москвы, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" (ГКБ №40) в Коммунарке, Герой Труда РФ Денис Проценко.

"Большого эффекта (от вакцинации - ИФ), не говоря о суперэффекте, пока нет. Почему - понятно. Еще летом мы говорили, что 60% вакцинированных, к которым Москва стремилась вначале, при новых, более заразных штаммах будет уже недостаточно. Нужно двигаться к 80%. Но до такого уровня Москве еще далеко, потому что отношение к вакцинам в обществе очень сдержанное", - сказал Проценко в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

При этом он отметил, что не может "объяснить причину этой сдержанности".

"А вот то, что из лежащих в реанимации 98% - невакцинированные пациенты, знаю точно. Те же 2% вакцинированных, которые все-таки попадают в реанимацию, это люди с отягчающими сопутствующими болезнями - ожирением, сахарным диабетом", - подчеркнул главврач больницы в Коммунарке.

"Но что важно? В первую и вторую волны ковида эти больные были практически обречены, а сейчас состояние у них не критическое, мы их, как правило, спасаем", - добавил Проценко.

По его мнению, из этого следует вывод, что "и с коронавирусом можно жить, но только путем вакцинации".

"Если же мы этого, наконец, не усвоим, останется ждать и пятую, и шестую волну коронавируса", - отметил главврач ГКБ №40 в беседе с изданием.