Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Проценко заявил о необходимости вакцинировать от COVID не менее 80% москвичей

Проценко заявил о необходимости вакцинировать от COVID не менее 80% москвичей
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российской столице нужно привить от COVID-19 не менее 80% жителей, но этому мешает сдержанное отношение общества к вакцинации, заявил главный внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии департамента здравоохранения Москвы, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" (ГКБ №40) в Коммунарке, Герой Труда РФ Денис Проценко.

МоскваБолее 5,5 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 в МосквеЧитать подробнее

"Большого эффекта (от вакцинации - ИФ), не говоря о суперэффекте, пока нет. Почему - понятно. Еще летом мы говорили, что 60% вакцинированных, к которым Москва стремилась вначале, при новых, более заразных штаммах будет уже недостаточно. Нужно двигаться к 80%. Но до такого уровня Москве еще далеко, потому что отношение к вакцинам в обществе очень сдержанное", - сказал Проценко в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

При этом он отметил, что не может "объяснить причину этой сдержанности".

"А вот то, что из лежащих в реанимации 98% - невакцинированные пациенты, знаю точно. Те же 2% вакцинированных, которые все-таки попадают в реанимацию, это люди с отягчающими сопутствующими болезнями - ожирением, сахарным диабетом", - подчеркнул главврач больницы в Коммунарке.

"Но что важно? В первую и вторую волны ковида эти больные были практически обречены, а сейчас состояние у них не критическое, мы их, как правило, спасаем", - добавил Проценко.

По его мнению, из этого следует вывод, что "и с коронавирусом можно жить, но только путем вакцинации".

"Если же мы этого, наконец, не усвоим, останется ждать и пятую, и шестую волну коронавируса", - отметил главврач ГКБ №40 в беседе с изданием.

Хроника 09 января 2020 года – 03 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус Москва Денис Проценко

Новости по теме

Новости

Первый день зимы в Москве стал самым снежным за пять лет

Первый день зимы в Москве стал самым снежным за пять лет

Пресс-конференция Путина пройдет очно в московском Манеже 23 декабря

Пресс-конференция Путина пройдет очно в московском Манеже 23 декабря

К сотрудникам "Московского тренингового центра" пришли с обысками

Движение по синей ветке метро восстановили после гибели пассажира

В Москве из-за штормового ветра получили травмы две женщины

В Москве из-за штормового ветра получили травмы две женщины

До 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

МЧС приводит в готовность дополнительные силы в Московском регионе из-за непогоды

МЧС приводит в готовность дополнительные силы в Московском регионе из-за непогоды

Власти Москвы попросили жителей города остаться дома из-за непогоды

Москвичей предупредили о возможном усилении ветра до 25 м/с

Москва побила сразу два рекорда - температуры и атмосферного давления

Москва побила сразу два рекорда - температуры и атмосферного давления
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });