Мэрия Москвы выделила еще 10,3 млрд рублей на лечение COVID-19

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Москвы выделит еще 10,3 млрд руб. Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования на медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Выделение дополнительных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи людям с COVID-19, сохранив необходимые масштабы плановой и экстренной медицинской помощи.

Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, который предоставлен Москве по распоряжению федерального правительства.