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Мэрия Москвы выделила еще 10,3 млрд рублей на лечение COVID-19

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Москвы выделит еще 10,3 млрд руб. Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования на медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Выделение дополнительных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи людям с COVID-19, сохранив необходимые масштабы плановой и экстренной медицинской помощи.

Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, который предоставлен Москве по распоряжению федерального правительства.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших
Хроника 09 января 2020 года – 14 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Правительство коронавирус Сергей Собянин

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