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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:27Заразились
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В выборке ФМБА по Москве доля "омикрона" составила 76% от всех заболевших

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Доля заболевших новым штаммом коронавируса "омикрон" в числе исследованных ФМБА пациентов с COVID-19 в Москве достигла 76%, сообщила в среду руководитель агентства Вероника Скворцова.

МоскваДо 30% всех заболевших COVID в Москве оказались инфицированы "омикроном"До 30% всех заболевших COVID в Москве оказались инфицированы "омикроном"Читать подробнее

"Вчера и сегодня мы уже видим достаточно выраженное доминирование "омикрона" перед другими линиями - прежде всего, "дельты". Скажем, на вчерашний показатель - в нашей, я хочу подчеркнуть, когорте, которая набирается, - 76% "омикрона", - сказала Скворцова в интервью на телеканале " Россия 24" (ВГТРК).

Она пояснила, что эти выводы сделаны в результате исследования тест-системы ФМБА на выборке московских пациентов с коронавирусом.

Скворцова отметила, что в середине декабря доля "омикрона" составляла 1-2%, в конце декабря - около 7%, в начале января - около 20%.

Ранее в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о 698 случаях заболевания "омикроном" в России.

Хроника коронавируса. Январь.

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