В выборке ФМБА по Москве доля "омикрона" составила 76% от всех заболевших

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Доля заболевших новым штаммом коронавируса "омикрон" в числе исследованных ФМБА пациентов с COVID-19 в Москве достигла 76%, сообщила в среду руководитель агентства Вероника Скворцова.

"Вчера и сегодня мы уже видим достаточно выраженное доминирование "омикрона" перед другими линиями - прежде всего, "дельты". Скажем, на вчерашний показатель - в нашей, я хочу подчеркнуть, когорте, которая набирается, - 76% "омикрона", - сказала Скворцова в интервью на телеканале " Россия 24" (ВГТРК).

Она пояснила, что эти выводы сделаны в результате исследования тест-системы ФМБА на выборке московских пациентов с коронавирусом.

Скворцова отметила, что в середине декабря доля "омикрона" составляла 1-2%, в конце декабря - около 7%, в начале января - около 20%.

Ранее в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о 698 случаях заболевания "омикроном" в России.