Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 317 млн

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга составило 317 700 427, свидетельствуют данные портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 531 439 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 64 359 409 инфицированных COVID-19 и 866 891 погибший от этой болезни.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 36 317 927, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 485 035.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 22 718 606 человек, из них скончались 620 507.

По информации портала, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 709,6. В США на 1 млн жителей умерли 2 596 человек, в Индии - 346, в Бразилии - 2 887.