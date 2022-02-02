Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:12Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 381 479 375+3 148 364

Пассажиропоток в транспорте Москвы сократился на 12% за последние две недели

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Рекомендации о переводе на удаленный формат работы сотрудников из-за распространения COVID-19 привели к сокращению пассажиропотока в московском транспорте, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Многие компании прислушались к рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина и перевели часть работников на "удаленку". (...) В результате в транспорте стало на 12% меньше пассажиров в последние две недели", - сказал Максим Ликсутов.

Он пояснил, что в метро пассажиропоток снизился на 11%. Свободнее всего стало на станциях метро в районе бизнес-центров, авто- и железнодорожных вокзалов, вузов - в списке лидеров "Кутузовская", "Битцевский Парк" и "Павелецкая".

Московские центральные диаметры стали свободнее на 16%, особенно это заметно на станциях Тушинская, Одинцово, Савеловская, Царицыно и Славянский бульвар.

В наземном транспорте число пассажиров сократилось на 8%. Кроме того, на прошлой неделе в рабочие дни по дорогам Москвы проезжало в среднем на 30 тыс. машин меньше. Среднее количество автомобилей в день уменьшилось до 2,7 млн.

Хроника 09 января 2020 года – 02 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Максим Ликсутов Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Синоптики спрогнозировали снег и небольшое похолодание в Москве в среду

Синоптики спрогнозировали снег и небольшое похолодание в Москве в среду

Сугробы в Москве подросли до рекордных для зимы 49 см

Сугробы в Москве подросли до рекордных для зимы 49 см
Пандемия коронавируса

В Москве началась вакцинация подростков от коронавируса

В Москве началась вакцинация подростков от коронавируса

Законность возведения 600 апартаментов проверят в Москве

Законность возведения 600 апартаментов проверят в Москве
Пандемия коронавируса

В Москве существенно возросла заболеваемость COVID-19 среди детей

В Москве существенно возросла заболеваемость COVID-19 среди детей

"Надя" в ближайшие дни обрушит на Москву четверть месячной нормы снега

"Надя" в ближайшие дни обрушит на Москву четверть месячной нормы снега

В Москве открылся музей братьев Третьяковых

В Москве открылся музей братьев Третьяковых
Пандемия коронавируса

В Москве подтвердили уже 2514 случаев заражения штаммом "омикрон"

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 64,8%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 64,8%

Депутату Мосгордумы Митрохину временно запретили выезд из РФ

Депутату Мосгордумы Митрохину временно запретили выезд из РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });