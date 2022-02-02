Пассажиропоток в транспорте Москвы сократился на 12% за последние две недели

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Рекомендации о переводе на удаленный формат работы сотрудников из-за распространения COVID-19 привели к сокращению пассажиропотока в московском транспорте, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Многие компании прислушались к рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина и перевели часть работников на "удаленку". (...) В результате в транспорте стало на 12% меньше пассажиров в последние две недели", - сказал Максим Ликсутов.

Он пояснил, что в метро пассажиропоток снизился на 11%. Свободнее всего стало на станциях метро в районе бизнес-центров, авто- и железнодорожных вокзалов, вузов - в списке лидеров "Кутузовская", "Битцевский Парк" и "Павелецкая".

Московские центральные диаметры стали свободнее на 16%, особенно это заметно на станциях Тушинская, Одинцово, Савеловская, Царицыно и Славянский бульвар.

В наземном транспорте число пассажиров сократилось на 8%. Кроме того, на прошлой неделе в рабочие дни по дорогам Москвы проезжало в среднем на 30 тыс. машин меньше. Среднее количество автомобилей в день уменьшилось до 2,7 млн.