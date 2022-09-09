В Москве проведут конкурс для выбора русского названия сервиса Face Pay

Победитель получит три года бесплатных поездок в городском транспорте

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Власти Москвы намерены выбрать русское название для сервиса оплаты проезда в транспорте при помощи системы распознавания лиц Face Pay, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Мы предлагаем выбрать русское название сервиса Face Pay", - сказал Ликсутов на встрече с журналистами.

Заммэра добавил, что для выбора названия проведут конкурс. Его победитель получит три года бесплатных поездок в городском транспорте.

Face Pay в Москве сейчас работает в метро, на днях его планируют запустить на Московском центральном кольце.

Впоследствии сервис собираются внедрить на наземном общественном транспорте и на Московских центральных диаметрах.