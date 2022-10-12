В России за сутки COVID-19 заболели 15,6 тыс. человек

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил более 15,6 тысячи случаев, скончались 105 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлено 15 640 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 813 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 27,7%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 53 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 13 970 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 670. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне показателей начала августа, однако тогда отмечался рост заболеваемости. Четвёртый день подряд суточная заболеваемость держится на уровне менее 20 тыс. случаев.

За минувшие сутки скончались 105 человек, накануне сообщалось о 109 умерших.

"Выздоровели за сутки 30 409 человек, или на 3,5% меньше в сравнении с 11 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 248 603 случая заражения коронавирусом, 388 509 умерших и 20 500 961 выздоровевший.