Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до пяти человек

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные извлекли из-под завалов после пожара на Комсомольской площади тела пяти человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в воскресенье.

"Пять человек погибли в ходе пожара на Комсомольской площади", - сказали в пресс-службе.

В воскресенье огонь охватил двухэтажное кирпичное здание на площади 2,5 тысяч кв. м. Позднее в здании произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. В 18:20 пожарным удалось локализовать крупное возгорание, а в 22:03 открытое горение было ликвидировано. Ранее "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в ходе тушения пожарными были найдены тела трех человек.