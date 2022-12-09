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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Москва предоставила 65 млн рублей субсидий операторам кикшеринга в 2022 году

Самый активный пользователь за сезон проехал на электросамокате 9,5, тысячи км

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году Москвы предоставила 65 млн рублей субсидий операторам кикшеринга, на эти деньги компании обновили более 9,5 тысячи электросамокатов, сообщил телеграм-канал городского Департамента транспорта.

За два года таких субсидий было выделено 108,4 млн рублей, на них заменили больше 13 тысяч самокатов.

В 2022 году, по данным мэрии, число активных пользователей кикшеринга выросло с 1 млн до 2 млн человек. В 80% случаев самокаты арендовали, чтобы доехать до офиса, учебы, парка или магазинов.

Внутри МКАД операторы увеличили парк электросамокатов с 25 тысяч до 40 тысяч.

"Самый активный пользователь совершил 4097 поездок за сезон и проехал 9,5 тысячи км. Это как проехать на поезде от Москвы до Владивостока", - говорится в пресс-релизе.

Москва Дептранс
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