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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Москва передаст регионам 3000 автомобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы решила выделить 3 тысячи автомобилей "Москвич" для передачи в регионы страны для служб такси и каршеринга, написал в Telegram мэр города Сергей Собянин. Поставки намечаются уже на ближайшее время.

В 2023 году город планирует выпустить 50 тысяч "Москвичей", из которых 10 тысяч будут с электродвигателем, напомнил Собянин.

По его данным, для московского рынка такси и каршеринга требуется от 30 тысяч до 40 тысяч новых машин в год, перезапущенное производство на заводе "Москвич" позволит обеспечить эту потребность.

"Возрождение завода "Москвич" - большой вклад в развитие московского кластера электромобилестроения, что обеспечит создание около 40 тысяч рабочих мест", - написал Собянин.

Историческим брендом "Москвич" весной 2022 года был назван завод ЗАО "Рено Россия", который французская группа Renault передала правительству Москвы. В мае стало известно, что на этом предприятии решили наладить выпуск и электромобилей, а Собянин объявил, что завод вместе с "КАМАЗом" будет выпускать автомобили под брендом "Москвич".

В конце ноября сообщалось, что завод "Москвич" перезапустил производство, начав серийную крупноузловую сборку кроссовера "Москвич 3" с бензиновым двигателем.

Москвич Москва Renault Сергей Собянин
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