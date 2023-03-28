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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Вильфанд посоветовал менять резину при установлении температуры ночью выше 5 градусов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Москве менять зимнюю резину на летнюю до конца первой декады апреля нецелесообразно, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Нужно понимать, если ночная температура будет выше 5 градусов, то тогда уже можно менять резину. До конца первой декады менять резину не целесообразно. Это просто такое общее правили и в этом году, и в следующем. Нужно дождаться, когда будет устойчивый переход через 5 градусов ночных температур", - объяснил он.

По его словам, летняя резина обладает свойствами эластичности, которые предопределяют ее хорошее сцепление с асфальтом.

"Эта эластичность сохраняется, если температура выше плюс 5 градусов. Если температура ниже 5 градусов, она начинает дубеть, сцепление с подстилающей поверхностью снижается, увеличивается тормозной путь", - сказал Вильфанд.

По прогнозу, в ближайшие дни ночные температуры в столичном регионе будут ниже 5 градусов.

"Если автомобилист предполагает ехать только днем, в послеполуденные часы, то он может менять резину. Если только утром, то в утренние часы температура ниже, в ближайшие дни прогнозируется плюс 2 - плюс 4, в ночь на пятницу от 0 до минус 5. И такая температура до 9-10 часов утра. Если человек собирается на работу, то, конечно, нет", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва Московская область
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