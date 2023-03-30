В Москве первую очередь Троицкой линии метро запустят в 2024 году

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Первая очередь Троицкой линии метро будет запущена в 2024 году, готовность линии на сегодняшний день составляет 60%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сказал это журналистам, когда смотрел на ход строительства станции "Генерала Тюленева".

"Мы продолжаем строить Троицкую линию метро. По масштабу, это вторая линия, после БКЛ, ее протяженность 40 км. Первая очередь должна быть запущена в следующем году - это 25 км от "ЗИЛа" до "Коммунарки". Готовность этой линии на сегодняшний день около 60%", - отметил мэр.

Проходка линии завершена на 80%, а до ноября она должна полностью завершиться, добавил он.

"Все станции запускается одновременно, поэтому они должны быть примерно в равной готовности", - объяснил Собянин.

И.о. гендиректора компании-подрядчика Евгений Федорченко сообщил, что работы на станции "Генерала Тюленева" ведутся в соответствии с графиком. "Монолитные работы выполнены на 95%, отделочные работы технических зон на 65%, пути - на 90% выполнены. Общая готовность порядка 65%, приступили к отделке пассажирских зон, инженерных коммуникаций. Работы будут выполнены в соответствии с графиком", - сказал он.

В пресс-службе мэрии напомнили, что Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицка. Дополнительную линию метро получат и Южный, Западный и Юго-Западный административные округа Москвы. Длина Троицкой линии составит порядка 40 км с 17 станциями. Станции "ЗИЛ" и "Крымская" станут пересадочными на одноимённые станции МЦК. С "Новаторской" можно будет пересесть на Большую кольцевую линию метро, с "Академической" - на Калужско-Рижскую линию. На станции "Коммунарка" будет организован крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.

Ввод участков Троицкой линии от "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечен на 2024 год.

Строящаяся станция "Генерала Тюленева" расположена у одноименной улицы на пересечении с улицей Тёплый Стан.