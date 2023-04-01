Столичным автомобилистам рекомендовали отложить замену зимней резины на летнюю

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В департаменте транспорта Москвы не рекомендовали менять зимнюю резину на летнюю из-за неустойчивой погоды.

"ЦОДД и Госавтоинспекция рекомендуют отложить замену резины. Погода еще не устойчива, ночью бывает минус. А при перепадах температуры на дороге образуется гололедица", - говорится в сообщении дептранса.

Отмечается, что летняя резина "дубеет в холод, теряет сцепление с дорогой, но размягчается при повышении температуры", а зимняя - остается мягкой в холодное время, но теряет сцепление и изнашивается при температуре выше 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что до конца первой декады апреля менять резину в Москве не целесообразно. Менять зимнюю резину на летнюю стоит после установления ночной температуры выше 5 градусов.