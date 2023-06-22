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Мосгорсуд утвердил продление ареста журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Мосгорсуд утвердил продление ареста журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже
Эван Гершкович в Мосгорсуде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным продление ареста обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 23 мая 2023 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Гершковича до 30 августа 2023 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Сам процесс прошел в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы уголовного дела Гершковича засекречены. В открытом режиме судом была провозглашена только резолютивная часть апелляционного постановления.

Адвокаты ранее заявляли, что, по мнению защиты, журналисту может быть назначена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

В Мосгорсуд в четверг пришли представители американской дипмиссии, в том числе посол Линн Трейси, а также родители Гершковича, которые приехали в Россию из США. На самом заседании они не присутствовали ввиду закрытого режима слушания.

При этом родители смогли пообщаться с журналистом, когда суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Дело Гершковича

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным ведомства, иностранец, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.

Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".

Мосгорсуд The Wall Street Journal США Эван Гершкович
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