В Москве до вечера ожидается сильный ветер

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Москве, по прогнозам, до вечера 9 октября ожидается сильный ветер со скоростью при порывах до 12-15 метров в секунду, сообщили в столичном главке МЧС.

"Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий", - предупреждают спасатели.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, пешеходам - держаться подальше от деревьев, линий электропередач и шатких конструкций.