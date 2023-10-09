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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

В Москве до вечера ожидается сильный ветер

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Москве, по прогнозам, до вечера 9 октября ожидается сильный ветер со скоростью при порывах до 12-15 метров в секунду, сообщили в столичном главке МЧС.

"Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий", - предупреждают спасатели.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, пешеходам - держаться подальше от деревьев, линий электропередач и шатких конструкций.

МЧС
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