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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В бюджете Москвы на 2024 год увеличат расходы на "Безопасный город"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В проекте бюджета Москвы на госпрограмму "Безопасный город" на 2024 год заложено более 100 млрд рублей, что существенно больше, чем расходы на программу в 2023 году, сообщила в Мосгордуме глава столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

"На три года на ее реализацию (программы "Безопасный город" - ИФ) заложено 304 млрд, в 24-ом году объем - 106 млрд. Расходы по сравнению с 23-им годом возрастают существенно", - сказала она.

По ее словам, ассигнования будут направлены на обеспечение безопасности жителей, охрану и антитеррористическую защищенность городских объектов, приобретение техники и имущества для пожарных частей, укрепление материально-технической базы органов, обеспечивающих безопасность на территории города.

Москва Елена Зяббарова Мосгордума Безопасный город
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