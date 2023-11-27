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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Снегопад не сказался на движении аэроэкспрессов до аэропортов Москвы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Несмотря на снегопад в столичном регионе, поезда "Аэроэкспресса" следуют в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" с вокзалов Москвы по расписанию, сообщила компания.

На конечных остановках экспрессов в усиленном режиме убирают снег и наледь.

"Аэроэкспресс" рекомендует заранее планировать маршрут при поездке в аэропорт в плохую погоду.

Поезда перевозчика ежедневно выполняют около 200 рейсов. В 2019 году компания также запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево," в 2022 году - еще и от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово".

За прошедшую ночь в Москве и Подмосковье выпало от 6 до 24 мм осадков в зависимости от районов. Так, на станции ВДНХ зафиксировано 16 мм осадков, минимальное количество осадков выпало на станции в "Шереметьево" - 6 мм, а максимальное в Кашире - 24 мм. Ожидается, что снег будет идти до вечера.

Аэроэкспресс Внуково Домодедово Шереметьево
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