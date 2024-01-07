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Прокуратура сообщила об устранении аварийных ситуаций с теплоснабжением в МО

Прокуратура сообщила об устранении аварийных ситуаций с теплоснабжением в МО
Последствия коммунальной аварии в Подольске
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Подмосковные прокуроры добились устранения аварийных ситуаций и необходимого ремонта в сфере ЖКХ в ряде городов Московской области, сообщает в воскресенье региональная прокуратура.

"После вмешательства органов прокуратуры устранены последствия аварийных ситуаций и произведены необходимые ремонтные работы в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиево-Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по поручению прокурора области Сергея Забатурина городские и районные прокуроры выезжают на места коммунальных аварий, проводят прием пострадавших граждан, контролируют мероприятия по восстановлению надлежащего функционирования работы котельных и подачи отопления.

Также обеспечен мониторинг СМИ и соцсетей "на предмет выявления новых фактов нарушения прав граждан, налажена обратная связь с населением", информирует подмосковная прокуратура.

Как заявили в прокуратуре, "в результате надзорного сопровождения увеличено количество аварийно-ремонтных бригад, задействованы мобильные подстанции и блочно-модульные котельные".

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В ведомстве сообщили, что Дмитровская городская прокуратура провела проверку по обращению многодетной семьи в связи с периодическим отключением электроэнергии в деревне Елизаветино.

После принятых городской прокуратурой мер на территории населенного пункта установлена дополнительная электроподстанция, электроснабжение стабилизировано, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Солнечногорская городская прокуратура организовала поставку тепловой энергии в многоквартирные жилые дома микрорайона Выстрел. После вмешательства Балашихинской городской прокуратуры пересмотрен режим работы котельной, ограничен теплоноситель в нежилые несоциальные объекты, в том числе коммерческого назначения, в пользу многоквартирных домов.

Как добавили в прокуратуре Московской области, "в настоящий момент восстановлена подача тепла в более 400 многоквартирных домов и свыше 3 тыс. домовладений, в которых проживают свыше 110 тыс. человек".

На особый контроль сотрудников ведомства поставлен порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объемом.

В ведомстве сообщили, что "в связи с допущенными нарушениями федерального законодательства главам городских округов и руководителям ресурсоснабжающих и сетевых компаний внесено 26 представлений, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами" .

Кроме того, согласно сообщению, Подольская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту ограничения подачи теплоснабжения в жилые дома и социальные учреждения города (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Отмечается также, что "надзорные мероприятия продолжаются, ситуация с восстановлением жилищных прав граждан остается на контроле прокуратуры Московской области".

Подмосковье
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