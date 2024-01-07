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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Власти пообещали в ближайшее время подать тепло почти во все дома Подольска

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Отопление в ближайшее время вернут уже почти в 90% многоквартирных домов, пострадавших от аварии на котельной в микрорайоне Климовск Подольска, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области в воскресенье.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел очередной оперативный штаб в этом микрорайоне Подольска, где в результате аварии на котельной без тепла остались порядка 170 домов. Вчера здесь запустили первый котел, сегодня - второй. В ближайшее время восстановят теплоснабжение еще в 44 домах. Таким образом, к теплу будут подключены уже 90% жилых строений в Климовске", - говорится в сообщении.

В ближайшее время подключат к отоплению после ремонта наружной тепловой сети дома по адресам: Заводская улица, 11/2, 13, 15, улица Дмитрия Холодова, 10/6, 12, 14/7. Заканчиваются работы на тепловой трассе на проспекте 50-летия Октября для подключения еще трех домов, где произошел разрыв трубопровода, по адресам: улица Дмитрия Холодова, 8/5, улица Заводская, 9/1, проспект 50-летия Октября, 3.

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"У нас сейчас будет встреча с управдомами. Нам нужно еще раз очень доходчиво проговорить и адреса, и поэтапность, и сложности, которые возникают", - цитирует Воробьева пресс-служба.

Губернатор поблагодарил правоохранительные органы "за взаимодействие с собственником, директором завода, за все, что связано с оперативным управлением котельной".

4 января из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, под ограничение подачи тепла попали 173 многоквартирных дома и структурное подразделение №5 Подольской областной клинической больницы.

5 января был введен локальный режим ЧС, который позволил привлечь к ликвидации сбоя дополнительные силы, был запущен резервный котел, опрессован второй. В тот же день подразделение №5 Подольской областной клинической больницы подключили к блочно-модульной котельной.

Подмосковье Подольск
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