Москалькова получила в 2022 году 4388 просьб помочь вернуть военных из плена

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова за прошлый год получила 4388 обращений родственников российских военнослужащих с просьбами помочь освободить их из плена. Эти данные были представлены в ходе выступления омбудсмена в Госдуме.

"Работа с обращениями членов семей участников СВО. По этой теме к нам поступило 10 817 обращений, и только за эти три месяца еще 8 тысяч - в два раза больше, чем в прошлом году", - сказала Москалькова.

При этом 4388 таких обращений в 2022 году касались помощи в возвращении военнослужащих из плена, 4131 - помощи в их розыске, следует из презентации, сопровождавшей выступление омбудсмена. Также Москалькова получила 476 просьб о помощи в соблюдении прав военнослужащих-срочников, 459 обращений об оказании медицинской и морально-психологической помощи, 421 о предоставлении мер социальной поддержки, 76 - о помощи в улучшении материально-технических и бытовых условий службы.

Рост числа обращений родственников военнослужащих Москалькова связала с тем, что "люди поверили в институт уполномоченного по правам человека" в помощи участникам СВО.