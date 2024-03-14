В Петербурге арестованы трое подозреваемых участников "Русского добровольческого корпуса"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге Дзержинский суд арестовал до 27 апреля троих подозреваемых в участии в запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), сообщила пресс-служба судов города.

Задержали их 28 февраля. Им вменили статью об участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК). Двое из них признали причастность к инкриминируемому преступлению. Третий отказался давать показания.

По версии следствия, с января по февраль этого года один из фигурантов совместно с неустановленным соучастником по указанию представителей запрещенной РДК осуществлял разведку на территории Петербурга, в том числе в пункте сбора гуманитарной помощи для добровольческого подразделения "Эспаньола", участвующего в СВО, а также автотранспорта, используемого для перевозки гуманитарного груза в пункты временной дислокации подразделения.

"16 февраля 2024 года фигуранты приобрели GPS-трекер с функцией аудиозаписи, после чего разместили его в тайнике в целях последующего размещения на автотранспорте, используемом для перевозки гуманитарного груза в пункт временного размещения "Эспаньолы" в ДНР", - приводит пресс-служба судов содержание материалов дела.

В ФСБ полагают, что с 7 по 27 февраля один из соучастников получил неустановленное ядовитое вещество в мешке весом около 20 кг, после чего доставил его для хранения в поселок Янино-1 Ленинградской области.

"Указанное неустановленное ядовитое вещество фигуранты должны были смешать с продуктами питания и отправить в виде гуманитарной помощи добровольцам, принимающим участие в СВО в составе "Эспаньолы" в целях совершения террористического акта", - считает следствие.

О задержании этих трех человек ФСБ сообщила утром 14 марта.

"Русский добровольческий корпус" в январе 2024 года попал в список террористических организаций, публикуемый на сайте ФСБ.

В 2023 году Второй западный окружной военный суд назначил заочно пожизненное лишение свободы основателю РДК Денису Капустину, которому в России была вменена организация нападения на село в Брянской области в марте 2023 года, покушение на бизнесмена Константина Малофеева и государственная измена.

Капустина в ФСБ также называли организатором предотвращенного силовиками в августе 2022 года диверсионно-террористического акта "с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области".

В феврале столичный суд приговорил заочно к пожизненному лишению свободы 41-летного бывшего актера Кирилла Канахина по обвинению в государственной измене за участие в РДК.